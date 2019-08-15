ЦБ выпустит памятную монету к 100-летию ТАССР

Банк России планирует выпустить памятную монету к 100-летию образования Татарской АССР (будет отмечаться в 2020 году). Об этом сегодня сообщила представитель аппарата президента Татарстана Лилия Галимова. Кроме того, Почта России подготовит специальный художественный маркированный конверт и почтовую марку, сказала госпожа Галимова.

Вопрос подготовки к празднованию 100-летия ТАССР завтра будет обсуждаться на заседание оргкомитета в Казанской ратуше, который проведет его председатель — вице-премьер России Виталий Мутко. Также завтра в рамках своего визита в Казань он проведет совещание по реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"