Городская инвесткомиссия обсудила развитие инфраструктуры Перми

Первый замглавы администрации Перми Виктор Агеев провел заседание комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов, на котором обсуждались проекты и сроки развития городской инфраструктуры. В работе приняли участие замглавы администрации Перми – начальник управления внешнего благоустройства Анатолий Дашкевич, первый вице-спикер гордумы Дмитрий Малютин, депутаты Олег Бурдин, Василий Кузнецов, Павел Фадеев и Владимир Манин, начальник управления капстроительства администрации Константин Горячих.

Комиссия заслушала информацию о строительстве ливневой канализации и очистных сооружений на автодороге по ул. Маршала Жукова и прилегающей территории, прокладке трассы по Ивинскому проспекту. Обсуждались проекты реконструкции ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной для увеличения транспортно-пропускной способности улицы, а также берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе и сквера на набережной реки Камы от ул. Торговой до ул. Сысольской.

Начальник департамента образования администрации города Перми Людмила Серикова рассказала о планах реконструкции исторического корпуса МАОУ «СОШ №22» (необходима замена перекрытий на нескольких этажах) и о строительстве спортивного зала МАОУ «СОШ №79» на территории бывшего интерната на ул. Цимлянской, 4.

«Повестка была насыщенная, и инвесткомиссия предложения администрации поддержала. По ряду проектов были заданы уточняющие вопросы: по документальному сопровождению, про центры ответственности, взаимодействие и взаимоответственность исполняющих органов. Продолжаю подчеркивать важность прозрачности, понятности и доступности проектов. Пока это все расплывчато и тормозит процесс реализации проектов, но мы решаем проблемы в рабочем порядке», – заявил по итогам работы комиссии первый вице-спикер гордумы Перми Дмитрий Малютин.

Напомним, что комиссия является коллегиальным совещательным органом, занимающимся разработкой инвестиционной политики Перми и рассмотрением итогов осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Комиссия работает под руководством главы Перми – главы администрации. Членами комиссии являются депутаты Пермской городской думы, заместители главы администрации города Перми, руководители функциональных органов и подразделений администрации города Перми, обладающие правом голоса при принятии решений на заседаниях.

В обсуждении вопросов могут принимать участие, но не обладают правом голоса другие депутаты Пермской городской думы, эксперты, представители департамента финансов администрации города Перми, департамента планирования и мониторинга администрации города, Контрольно-счетной палаты Перми, бизнес-сообщества, науки, общественных организаций.