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До конца лета совет директоров НМТП утвердит стратегию развития порта

Советы директоров Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и ПАО «Транснефть» рассмотрят стратегию развития порта в третьем квартале, говорится в ежеквартальном отчета Новороссийского морского торгового порта.

Стратегию развития утвердят до конца лета, ее основные моменты будут опубликованы, говорил на годовом собрании акционеров порта в июне глава совета директоров НМТП, вице-президент «Транснефти» Рашид Шарипов. По его словам, после утверждения стратегии менеджмент группы ПАО "НМТП" приступит к ее реализации.

Елена Рыжкова


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