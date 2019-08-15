Аварийный участок водопровода в Шахтах отремонтируют за 52,6 млн рублей

Из резервного фонда Ростовской области выделят 52,6 млн руб на приобретение необходимых материалов для замены аварийного участка водопровода в Шахтах, сообщает пресс-служба губернатора региона. На эти деньги закупят трубы и детали для замены 4 км водовода.

Работы проведут от ул. Фруктовой до ул. Престольной в направлении водопроводной насосной станции «Юбилейная», их выполнит филиал «Шахтинский» областного управления развития систем водоснабжения. Ремонт должен завершиться до конца года.

Дарья Голякова