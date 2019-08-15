АО «ОДК-СТАР» уменьшило чистую прибыль по итогам I полугодия

АО «ОДК-СТАР» раскрыло финансовые результаты за I полугодие 2019 года. Выручка общества составила 2,9 млрд руб., что на 7% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль компании указана в размере 407,4 млн руб., это на 10% меньше результата первого полугодия 2018 года. Отчет компании размещен на сайте раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

Ранее сообщалось, что чистая прибыль АО «ОДК-СТАР» по итогам 2018 года составила более 896 млн руб.

АО «ОДК-СТАР» — российский центр компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Предприятие входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации.