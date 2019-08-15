Рейтинг кредитоспособности концерна «Калашников» подтвержден на уровне А (RU)

Аналитическое кредитное агентство (АКРА) подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «Концерн "Калашников"» на уровне А (RU), прогноз «Стабильный». Об этом сообщает «Калашников Медиа» 14 августа.

По сообщению АКРА, положительное влияние на уровень рейтинга оказали сильный бизнес-профиль, высокий уровень корпоративного управления и рентабельности, а также большой запас ликвидности. Сильный бизнес-профиль обусловлен тем, что компания покрывает до 95% внутреннего рынка стрелкового оружия — концерн стабильно обеспечен госконтрактами на ближайшие годы.

«Прошедший 2018 год был для нас успешным: существенно выросла выручка, была полностью реализована производственная программа 2017–2018 гг. В конце 2018 года мы завершили программу модернизации производства, которая была начата еще в 2014 году. Успешно освоено серийное производство и начаты поставки в муниципалитеты РФ новейшего изделия АК-12. При этом мы уже начали возвращать часть кредитных средств, взятых на реализацию инвестиционной программы: в начале 2019 года мы досрочно погасили 1,3 млрд руб. по инвестиционному кредиту, полученному на эти цели»,— отметил замгендиректора по экономике и финансам Группы «Калашников» Павел Скачков.