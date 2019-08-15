Обеспечение деятельности заксобрания в 2020 году оценили в 600,5 млн рублей

На рассмотрение краевого парламента внесен проект постановления «О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Документ внесли председатель заксобрания Валерий Сухих, его первый заместитель Игорь Папков, руководитель фракции ЛДПР Олег Постников, председатель комитета по бюджету Елена Зырянова, руководитель фракции «Справедливая Россия» Дарья Эйсфельд, лидер фракции «Единая Россия» Юрий Борисовец, председатель социального комитета Сергей Клепцин и руководитель комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин.

Согласно документу, на обеспечение деятельности краевого парламента в 2020 году планируется направить 600,5 млн руб. Из них на осуществление мероприятий в сфере разработки законопроектов запланировано 594,4 млн руб. В том числе 264,1 млн руб. на зарплаты председателя заксобрания, депутатов, работающих на постоянной основе, а также помощников парламентариев и сотрудников аппарата краевого парламента. На транспортные услуги запланировано 61,5 млн руб., расходы на СМИ составят 41,8 млн руб. Расходы на годовое обеспечение работы молодежного парламента Пермского края запланированы в объеме 4,7 млн руб. На проведение конкурсов на лучшую организацию работы муниципальных представительных органов предлагается заложить 1,4 млн руб.

В 2021 году на обеспечение работы краевого парламента предложено направить 638,8 млн руб., в 2022 году — 606,9 млн руб. Для сравнения, расходы на функционирование Законодательного собрания Пермского края в 2019 году составили 615,4 млн руб. В 2018 году общий объем расходов по смете составлял около 592 млн руб. Проект сметы на 2020 год будет рассмотрен на августовском заседании краевого парламента.