«Русские витязи» выступят над Сочи Автодромом в дни проведения гонки Формулы 1

Истребители авиационной группы «Русские витязи» покажут аэрошоу над Олимпийским парком во время гоночного уикенда Гран-при России Формулы 1 в Сочи, сообщает пресс-служба Сочи Автодрома. Основное выступление состоится 28 сентября.

«В субботу мы проведем демонстрационный полет по стандартной программе, с которой выступаем в этом сезоне, — высший пилотаж в составе четырех самолетов Су-30СМ, далее парный встречный синхронный пилотаж и одиночный высший пилотаж. В воскресенье, 29 сентября, будет проход группы над местом старта. Мы с радостью выступим на Гран-при России, постараемся удивить зрителей, чтобы у них остались яркие впечатления не только от Формулы 1, но и от российской авиации », - передает пресс-служба слова командира авиационной группы «Русские витязи» Андрея Алексеева.

Гран-при России Формулы 1 пройдет в Сочи 26-29 сентября.

Дарья Голякова