Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев покинет свою должность

Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев уйдет в отставку по собственному желанию, его освободят от должности 23 августа, говорится в соответствующем распоряжении на сайте краевого правительства.

Временно исполняющей обязанности главы минспорта назначили Светлану Ходюш. До этого она исполняла обязанности первого заместителя министра.

В 2010 году Сергей Алексеев был заместителем министра спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края. В 2012 его назначили исполняющим обязанности министра, затем – министром спорта. С 2014 года он министр спорта и молодежной политики Красноярского края.

Юлия Сасевич