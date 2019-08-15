Жители Казани назвали 66 тысяч рублей в месяц справедливой зарплатой

Жители Казани хотели бы получать 66 тыс. руб. в месяц. Такой размер заработной платы они считают справедливым. Исследование провели сотрудники страховой компании «Сбербанк страхование жизни», сообщает РБК.

Специалисты проводили опрос по телефону в 37 городах России с населением свыше 500 тыс. человек. Во время исследования в каждом городе были опрошены не менее 350 респондентов по выборке, которая отражает социально-демографический состав местного населения.

Наибольшие запросы жителей зафиксированы в Москве, где справедливый размер зарплаты составил 105 тыс. руб. Второе место занял Санкт-Петербург, третье – Владивосток (по 77 тыс. руб.). В пятерку лидеров также попали Хабаровск (75 тыс. руб.) и Екатеринбург (68 тыс.). Наименьший размер справедливой зарплаты назвали в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (58 тыс. руб. ). В среднем жители России хотели бы получать в среднем 66 тыс. руб. в месяц.

Напомним, что средняя зарплата в крупных и средних компаниях Казани выросла до 43 тыс. руб.

"Ъ-Казань"