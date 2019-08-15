В Нижнем Новгороде сотрудницу детсада задержали за распространение наркотиков

Полицейские задержали в Нижнем Новгороде двух 20-летних девушек, когда те делали наркотические «закладки», сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. Отмечается, что одна из подозреваемых работала в дошкольном учреждении.

При обысках у нижегородок изъяли более 200 пакетиков с наркотиками, ранее при личном досмотре полицейские нашли 16 свертков с растительным веществом и 20 с порошками. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Девушкам грозит до 20 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев