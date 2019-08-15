Александр Беглов поручил увеличить объем реставрационных работ в Соборной мечети

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился увеличить объем реставрационных работ в Соборной мечети на Кронверкском проспекте. Он посетил религиозное учреждение по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам. Как заметил господин Беглов, «ремонт нужно сделать качественно и фундаментально, чтобы его хватило на десятилетия», сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что реставрация здания Соборной мечети ведется с 2000 года за счет средств городского бюджета. За этот период времени на объекте уже выполнены работы на общую сумму 280 млн рублей. В 2019 году на реставрацию молельного зала на втором этаже мечети выделено 9 млн руб.

Напомним, праздник Курбан-байрам прошел в воскресенье, 11 августа, и собрал в Соборной мечети Петербурга около 180 тыс. верующих.