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Экс-сотрудника саратовского ГУ МВД будут судить за взятку в 4.1 млн руб. и незаконное хранение патронов

Бывший сотрудник ГУ МВД по Саратовской области Вадим Богомолов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУСК.

По данным следствия, с октября 2006 года по март 2018 года Вадим Богомолов получил от учредителя нескольких организаций взятку в размере 4,1 млн руб. за не проведение подразделениями экономической безопасности проверок. Также взятка предназначалась за способствование в освобождении от предусмотренной законодательством ответственности и не приостановлению деятельности организаций, уточнило следствие. У обвиняемого по месту жительства было обнаружено 80 снайперских патронов калибра 7,62 мм.

Своей вины он не признает, на данный момент полицейский уволен из органов.

Марина Ковалева


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