На Дону началась эпидемия энтеровирусной инфекции

На начало августа на девяти территориях Ростовской области наблюдается эпидемия энтеровирусной инфекции, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. Из общего числа заболевших наибольшая доля приходится на Ростов - 62%. На втором месте Каменск-Шахтинский, там проживает 18,6% от общего числа заболевших. Случаи заражения регистрировались также в Азовском, Аксайском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Сальском районах и в Шахтах. Организован комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.

«С целью предотвращения возникновения случаев ЭВИ в детских организованных коллективах, Управление настоятельно рекомендует не допускать в организованные коллективы детей и сотрудников с инфекционными заболеваниями во избежание ухудшения эпидемической ситуации по ЭВИ. В случае заболевания следует избегать посещения массовых мероприятий, мест с большим скоплением людей», - говорится в сообщении.

В случае заболевания необходимо сразу же обратиться к врачу.

Дарья Голякова