Челябинск вошел в топ-10 федерального рейтинга по доступности цен в отелях

Челябинск занял шестое место в составленном «Яндексом» рейтинге российских городов-миллионников и городов, популярных у туристов, по доступности цен на гостиничные номера. По данным аналитиков, цена двухместного номера с завтраком в трехзвездочном отеле в южноуральском областном центре составляет 3430 руб. в сутки.

Всего в исследование включены цены в 24 городах. Самой низкой средняя стоимость номера оказалась в Волгограде – 2574 руб. В топ-5 вошли также Новосибирск (2951 руб.), Краснодар (3048 руб.), Ростов-на-Дону (3195 руб.) и Воронеж (3231 руб.). Самыми дорогими номера оказались во Владивостоке, где их среднегодовая цена составила 5954 руб., а летом стоимость возрастает до 7836 руб.