Тульские и уральские спасатели покидают Тулун

Тульские и уральские спасатели покидают город Тулун Иркутской области, сообщает пресс-служба ренионального МЧС. «15 августа завершается поэтапный вывод федеральной группировки сил и средств МЧС России из города Тулуна в количестве 149 человек и 13 единиц техники», - говорится в сообщении. В течение последующих пяти дней на месте будут продолжать работу областные и городские пожарно-спасательные части. По словам начальника регионального МЧС Валентина Нелюбова, после этого на местах будут задействованы силы подрядных организаций, управляющих компаний и коммунально-хозяйственных служб.

В Тулуне сотрудники МЧС разобрали 37 аварийных строений, откачали 13,5 тыс. куб. м воды и провели просушку зданий. Для ликвидации последствий ЧС было привлечено более 1,4 тыс человек, 500 единиц техники, 23 плавательных средства и четыре воздушных судна.

Иркутская область пережила две волны паводка, в июне и в июле этого года. По данным правительства, пострадали около 43 тыс. человек. С середины июля в области ввели режим ЧС и из-за увеличения площади лесных пожаров.

Юлия Сасевич