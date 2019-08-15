В Самарской области в 2019 году было изъято свыше 12 тыс. литров незаконного алкоголя

Более 12 тыс. л алкогольной и спиртосодержащей продукции изъято из незаконного оборота с января по июнь в Самарской области. Об этом сообщает региональное правительство по итогам заседания комиссии по незаконному обороту промышленной продукции.

«Проверено 34 объекта торговли. В результате на 29 объектах торговли выявлено 36 нарушений. С целью их устранения выдано три предписания»,– говорится в сообщении.

Кроме того, с января по июнь текущего года минпром возбудил 366 производств и составил 149 административных протоколов. По итогам рассмотрения дел были выписаны административные штрафы на общую сумму свыше 3 млн руб.

Георгий Портнов