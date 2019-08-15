Группу лиц будут судить в Ижевске за серию автомошенничеств на 5,5 млн рублей

Двух жителей Пермского края и жительницу Ижевска обвиняют в совершении восьми фактов мошенничеств в сфере автокредитования на 5,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии. Уголовное дело, возбужденное в отношении обвиняемых по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) и ч. 2, 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц в крупном размере), направлено в Индустриальный райсуд Ижевска. За совершенные преступления предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Установлено, что в 2017 году двое жителей Пермского края 1979 и 1985 года рождения познакомились с 35-летней ижевчанкой, работающей в одной из автосалонов Ижевска. Затем обвиняемые искали в Пермском крае лиц из неблагополучных слоев общества и предлагали им оформить на себя автомобиль в кредит за вознаграждение. Они привозили этих граждан в автосалон и при помощи сообщницы оформляли машину в кредит, предоставляя в кредитные организации ложные сведения о доходах и месте работы. Подставные лица при этом получали вознаграждение в размере около 10 тыс. руб. После чего обвиняемые перепродавали автомобили третьим лицам и тратили полученные деньги на личные нужды. Некоторое время злоумышленники оплачивали кредиты, чтобы факт их не законного получения не был выявлен в кратчайший срок.

Преступную деятельность обвиняемых пресекли сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Удмуртии. В отношении одного из жителей Пермского края избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении его соучастников — в виде подписки о невыезде. В ходе предварительного расследования, автомобили обнаружены и изъяты.