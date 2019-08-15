В Краснодаре на линию пустили семь «географических» вагонов

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

В Краснодаре на городские маршруты вышли семь трамвайных вагонов, оформленных материалами экспозиции «Золотой фонд Русского географического общества». Как сообщили в пресс-службе мэрии города, эту акцию проводят в преддверии Дня географа, который в России впервые отпразднуют 18 августа. Шесть вагонов названы в честь выдающихся первооткрывателей: Фаддея Беллинсгаузена, Михаила Лазарева, Федора Литке, Ивана Крузенштерна, Николая Миклухо-Маклая, Николая Пржевальского и Петра Семенова-Тянь-Ланьского. Седьмой будет рассказывать об интересных фактах из истории географии в России.

В мэрии уточнили, что курсировать особые вагоны будут по четырем маршрутам. №4 «Улица Индустриальная — Комсомольский микрорайон» (там поедут два вагона), № 5 «Улица Солнечная — ул. 8 Марта» (три вагона), № 22 «Улица Солнечная — улица им. Димитрова» (один вагон) и № 20 «Улица Декабристов — Хладокомбинат» (один вагон).

Напомним, установить праздник День географа в день основания Русского географического общества поручил президент РФ Владимир Путин.

Михаил Лукашов