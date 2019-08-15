В первый класс с поддержкой ММК

Семьям работников Группы ПАО «ММК», чьи дети в этом году пойдут в первый класс, через благотворительный фонд «Металлург» будет оказана материальная помощь для подготовки первоклассника к школе.

В соответствии с коллективным договором, действующим в ПАО «ММК», семьи, в которых есть первоклассники, с июля получат единовременную материальную помощь для приобретения комплекта школьных принадлежностей. Размер материальной помощи – 3000 рублей. За материальной помощью может обратиться только один из родителей или опекун первоклассника (работник Группы ММК) в период по 1 сентября 2019 года. Выплата производится через благотворительный счет «Металлург» на лицевые счета в «Кредит Урал Банк». В случае, если в семье два и более первоклассников, материальная помощь выплачивается на каждого ребенка.