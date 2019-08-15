ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредиты

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты. При этом треть респондентов (33%) за последний год испытывали сложности с выплатами, об отсутствии проблем сказали 66% граждан. Преимущественно о трудностях говорили опрошенные в возрасте 18–24 лет (41%) и 25–34 лет (39%).

Чаще всего россияне тратят на ежемесячные выплаты от 10% до 20% семейного дохода (31%). Более половины бюджета отдают 12% опрошенных.

Большая часть респондентов уверена, что сможет погасить задолженность без особых затруднений (60%), еще 41% ожидают, что погашение кредита вызовет у них существенные сложности, 4% считают, что не справятся с выплатой кредита. Примечательно, что в сравнении с 2017 годом, число уверенных в возможности без затруднений выплатить долг уменьшилось на 12%, а число заявивших о серьезных трудностях увеличилось на 12%.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 25 июля 2019 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.