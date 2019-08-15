Министр спорта РФ Павел Колобков принял участие в открытии двух новых спорткомплексов в Адыгее

В Тахтамукайском и Теучежском районах республики состоялось торжественное открытие новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Участие в церемониях приняли Министр спорта России Павел Колобков и Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Спорткомплекс в пгт. Энем построен в рамках госпрограммы РФ «Развитие физической культуры и спорта». На эти цели из федерального бюджета было выделено 72 млн. рублей, а также 11,6 млн. рублей – из казны региона.

Красную ленту на входе в здание перерезали Павел Колобков, Мурат Кумпилов и Зарема Пшизова – дочь Абдула Черимовича Тлия, педагога, более полувека проработавшего в родном посёлке и воспитавшего не одно поколение спортсменов. Его именем назван новый спорткомплекс.

Далее участники церемонии ознакомились со спортивным объектом. Здание имеет общую площадь почти 2,2 тыс. кв. метров. Основной многофункциональный игровой зал занимает свыше 1,2 тыс. кв. метров и предназначен для тренировочных занятий и соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу. Трибуны для зрителей вмещают 220 человек. Также в комплексе расположены современные борцовский и тренажерный залы. На прилегающей территории установлено футбольное поле с искусственным покрытием.

Министр спорта России поздравил жителей Энема и всего Тахтамукайского района с появлением нового спортивного объекта.

«Это действительно очень важный и большой подарок всем жителям посёлка Энем. Я уверен, что, благодаря созданию таких спортивных сооружений, у нас не только будет развиваться физическая культура и спорт среди людей всех возрастов. Здесь будут готовиться спортсмены, и в Адыгее появятся новые победители первенств, чемпионы мира», – сказал Павел Колобков.

Министр назвал Адыгею одним из самых спортивных регионов страны – в занятия физкультурой и спортом в республике вовлечены более 42% населения. Глава Минспорта подчеркнул, что Президент России Владимир Путин поставил задачу по увеличению этого показателя до 55%, и выразил уверенность, что налаженное конструктивное взаимодействие между Министерством спорта и регионом позволит решить эту задачу.

В свою очередь Глава Адыгеи поблагодарил Павла Колобкова за помощь и поддержку в развитии спортивной инфраструктуры республики, подчеркнул особую значимость федеральных программ для реализации национальных проектов.

«Наша цель – оздоровление населения, создание условий для нового качества жизни людей. Вместе со всей страной мы формируем культуру здорового образа жизни. Такую задачу ставит глава государства Владимир Владимирович Путин, отмечая, что решаться она должна, в том числе, в рамках национальных проектов. Мы будем прилагать все усилия к тому, чтобы в регионе планомерно укреплялась спортивная инфраструктура, создавались необходимые условия для развития массового спорта и спорта высоких достижений», – отметил Глава Адыгеи.

Отдельное внимание Мурат Кумпилов уделил вопросу развития спорта высоких достижений, подчеркнув, что в регионе усилена работа по выявлению и поддержке перспективных спортсменов.

В этот же день с участием руководителя Минспорта России и Главы Адыгеи был открыт аналогичный спорткомплекс в а. Понежукай. Объект также строился в рамках госпрограммы. Доля федерального финансирования составила 24,6 млн. рублей, софинансирования из бюджета республики – 48,6 млн. рублей.

Поздравляя аульчан и всех жителей Теучежского района, Глава региона заявил, что в ближайшие годы запланировано строительство современных объектов спорта во всех муниципальных образованиях республики. Уже строится физкультурно-оздоровительный комплекс в станице Гиагинской, спортивный комплекс с ледовой площадкой в Майкопе. В следующем году намечено возведение ФОКов в Адыгейске, Кошехабле и Хакуринохабле.

Комментируя состоявшийся визит в Адыгею, Министр Павел Колобков подчеркнул, что федеральный центр намерен поддержать республику в строительстве ещё ряда спортивных сооружений – как крытых, так и плоскостных. Кроме того, рассматривается вопрос о создании в Адыгее велокомплекса федерального уровня для подготовки сборных команд России.