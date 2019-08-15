«Газпром газораспределение Нижний Новгород» сократил чистую прибыль на 26,6%

Выручка ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» по итогам первого полугодия 2019 года осталась на уровне того же периода прошлого года и составила 2,6 млрд руб. Как следует из отчетности компании, при этом чистая прибыль сократилась на 26,6% до 367,6 млн руб. Прибыль от продаж также снизилась на 7,9% до 754,4 млн руб.

Дебиторская задолженность компании с начала года снизилась на 36,5% до 481,3 млн руб. Краткосрочная кредиторская задолженность составляет 1,5 млрд руб. (+15,4%).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» было зарегистрировано в 1994 году. Уставный капитал составляет 325,8 млн руб. Основной вид деятельности компании – распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям. Гендиректором компании является Сергей Комиссаров. 49,46% долей принадлежат АО «Газпром газораспределение» (Санкт-Петербург), 25,54% – ПАО «Газпром» (Москва), 13,51% – ООО «Устюггаз» (Великий Устюг). Остальные доли распределены между другими юрлицами. По итогам 2018 года при выручке в 5,06 млрд руб. чистая прибыль составила 591,3 млн руб.

Анастасия Еремина