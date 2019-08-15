В Невинномысске территорию вблизи нового путепровода благоустроят за 35 млн рублей

На ремонт и благоустройство участков автомобильных дорог по ул. Краснопартизанской и ул. Партизанской в Невинномысске, примыкающих к строящемуся путепроводу, выделили более 35 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Всего отремонтируют и благоустроят 730 м дорожного полотна.

Подрядчик расширит пешеходные тротуары, оборудует дороги уличным освещением, установит новые остановки, а также заменит светофор на пересечении бул. Мира и ул. Краснопартизанской. Кроме того, на объектах установят дорожные знаки и нанесенут разметки термопластиком.

Работы должны завершиться этой осенью.

Дарья Голякова