«Яндекс» включил Петербург в топ-5 городов с самыми высокими ценами в трехзвездных отелях

Интернет-сервис «Яндекс» представил рейтинг цен на трехзвездные отели в России. В список попали 30 городов, включая города-миллионники, в которых зарегистрировано не менее 20 гостиниц с необходимыми параметрами. Для каждого отеля были взяты все предложения партнерских сервисов бронирования, в результате чего была определена медианная цена.

Согласно исследованию, дороже всего средний номер в трехзвездном отеле стоит во Владивостоке — 5954 рубля. Далее следуют Алушта, Москва и Красноярск. Петербург в этом рейтинге расположился на пятом месте со средней ценой в 4143 руб. При этом в летние месяцы стоимость пребывания в гостинице в Петербурге повышается до 5859 руб. В холодное же время номер в отеле можно снять за 3034 рубля.

В целом по России средняя цена за номер в трехзвездном отеле составляет 3816 рублей.

Напомним, что с 1 января 2020 года в России вводятся штрафы для гостиниц за работу без присвоенных «звезд». Согласно документу, со следующего года отелям, имеющим более 50 номеров, запретят предоставление услуг без свидетельства о присвоении определенной категории. На гостиницы любой вместимости это правило планируется распространить с января 2021 года.