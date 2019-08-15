ЦИК признала отказ в регистрации кандидату в верещагинские депутаты законным

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ рассмотрела жалобу пенсионерки Зинаиды Степановой на отказ в регистрации кандидатом на выборах в Думу Верещагинского городского округа. В ходе рассмотрения жалобы было выявлено, что госпожа Степанова выдвинулась в качестве самовыдвиженца на выборы по трехмандатному округу №4. Вместе с документами на регистрацию кандидат сдала подписной лист, содержащий 14 подписей избирателей при 10 необходимых для регистрации. Однако лист не был заверен подписью кандидата и сборщика подписей. Также была допущена ошибка в дате рождения кандидата, кроме того — некоторые подписи датировались позднее, чем документ был заверен.

После проведения рабочей группой проверки подписных листов территориальная избирательная комиссия Верещагинского городского округа признала все подписи недействительными и вынесла решение об отказе в регистрации кандидата. Центризбирком, рассмотрев указанные материалы дела, оставил отказ госпоже Степановой в регистрации в силе, тем самым согласившись с позицией избирательной комиссии Пермского края, которая ранее рассматривала данную жалобу.