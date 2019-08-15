Убыль населения Удмуртии за второй квартал 2019 года составила 2,9 тысячи человек

Численность населения Удмуртии сократилась на 2,9 тыс. человек за второй квартал 2019 года. Это на 379 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Удмуртстат.

В первом полугодии 2019 года в республике родилось 7,1 тыс. детей — на 1,1 тыс. меньше, чем в том же периоде 2018 года. Число умерших составило 9,04 тыс. человек — на 433 человека меньше, в том числе 35 детей в возрасте до одного года — на 8 меньше, чем в январе-июне прошлого года. Основной причиной смерти населения являются болезни системы кровообращения, новообразования и несчастные случаи — на их долю приходится 45%, 16% и 10% от общего числа умерших.

За обозначенный период в Удмуртии зарегистрировали 3,14 тыс. браков — на 153 меньше, чем в 2018 году. Число разводов при этом увеличилось на 15 и составило 2,58 тыс. С начала 2019 года в республику прибыло 5,33 тыс. человек, выбыло — 6,33 тыс. Миграционная убыль составила 1 тыс. человек соответственно.