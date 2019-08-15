«Парма» готова начать подготовку к сезону.

БК «Парма» заключил соглашение с 29-летним защитником Максимом Григорьевым. Он уже приехал в Пермь и успешно прошел медосмотр. Об этом сообщается на сайте клуба.

Свою карьеру Григорьев начинал в краснодарском «Локо», за время выступления в котором стал обладателем Еврокубка-2012/13, серебряным призером Кубка вызова 2010/11, серебряным и бронзовым призером Единой лиги ВТБ, а также двукратным бронзовым призером чемпионата России 2011/12, 2014/15. Выступая на международном уровне вместе со студенческой сборной России по баскетболу, Григорьев завоевал золотую медаль на Универсиаде в Казани.

В «Нижнем Новгороде» он провел четыре сезона и стал двукратным серебряным призером Кубка России. В общей сложности в прошлом сезоне Максим Григорьев принял участие в четырех встречах в рамках регулярного чемпионата и стадии плей-офф Единой лиги ВТБ, показав статистику в 3 очка, 1,3 подбора и 0,5 передачи.

«Очень рад присоединиться к такой амбициозной команде, как „Парма“. Готов делать все необходимое, чтобы помогать клубу добиваться побед»,— заявил баскетболист в интервью пресс-службе БК «Парма».

С приобретением Григорьева БК «Парма» в целом закончил формирование костяка команды и через неделю начнет подготовку к новому сезону.