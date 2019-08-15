В МФЦ Татарстана закончились бланки заявлений на оформление водительских прав

В офисах МФЦ Татарстана перестали принимать заявления на оформление водительских удостоверений. Причина связана с отсутствием бланков, сообщили «Ъ» в Госавтоинспекции республики. В данный момент заявления на оформление водительских прав принимают лишь в экзаменационном отделе ГИБДД УМВД России по Казани на улице Модельная. 10.

Напомним, что прием заявлений на оформление и выдачу водительских удостоверений в татарстанских офисах МФЦ начался с 1 февраля 2017 года. Срок получения документа — не менее десяти дней.

"Ъ-Казань"