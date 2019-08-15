Бывшего главу подразделения саранского аэропорта осудили на четыре года за взятки

За получение двух взяток на сумму 1,37 млн руб. суд приговорил Александра Баюшкина, бывшего руководителя обособленного подразделения «Аэропорт Саранска» федерального государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских аэропортов», к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 2 млн руб. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии. Приговор в законную силу не вступил.
Установлено, что деньги Александр Баюшкин получил в 2016-2018 годах от представителей коммерческих компаний: одна передала обвиняемому 650 тыс. руб., вторая – 720 тыс. руб. Ранее портал Stolica-s.su сообщал, что деньги передавал представитель подрядчика реконструкции аэропорта ООО «Производственная компания» и лично директор по строительству АО «Ирмаст-Холдинг» (строило пожарную часть для аэропорта).
Сам обвиняемый изначально настаивал, что брал по 50 тыс. руб. за консультации с подрядчиками. Позже на следствии Александр Баюшкин вину полностью признал. Его осудили по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).