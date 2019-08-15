В Ставрополе многоквартирный дом снесут как самострой

Арбитражный суд Ставропольского края признал законным требование снести многоквартирный дом по ул. Доваторцев №84/3 и №84/4 в Ставрополе как самовольно построенный, сообщает пресс-служба регионального управления по строительному и жилищному надзору.

Иск о сносе незавершенного самовольного объекта строительства за счет застройщика подал городской комитет градостроительства. Степень готовности объекта составляла 90%. Застройщик ООО «Банго» подал встречный иск о признании права собственности на дом.

На объекте провели судебную экспертизу, которая показала, что дом построен с нарушениями строительных норм и правил. Так, вместо бетонных камней застройщик использовал шлакоблоки с пустотами, что существенно отразилось на несущей способности здания. Кроме того, фундамент дома вышел за границы земельного участка, и часть объекта возводилась на не предназначенном для строительства месте.

Дарья Голякова