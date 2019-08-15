15 августа, четверг
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

партнерский материал

За ненадлежащее содержание в СИЗО красноярской активистке присудили компенсацию в 500 рублей

Центральный районный суд Красноярска присудил бывшей исполняющей обязанности красноярского координатора штаба Алексея Навального Марии Маковозовой компенсацию в размере 500 руб. за содержание в ненадлежащих условиях в изоляторе временного содержания. Решение суда опубликовано на сайте ведомства. Изначально она требовала компенсацию в размере 100 тыс. руб.

«Там очень плохие бытовые условия, ужасно холодно, ужасные санитарные условия, не было необходимых ежедневных прогулок и встреч с родственниками», - сказала Мария Маковозова в интервью TBK.

В сентябре 2018 года девушку арестовали на десять суток за организацию несогласованного митинга против повышения пенсионного возраста. Ее задержали за три дня до митинга.

Юлия Сасевич


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

лица бизнеса

партнерский материал

Профиль пользователя