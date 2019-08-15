За ненадлежащее содержание в СИЗО красноярской активистке присудили компенсацию в 500 рублей

Центральный районный суд Красноярска присудил бывшей исполняющей обязанности красноярского координатора штаба Алексея Навального Марии Маковозовой компенсацию в размере 500 руб. за содержание в ненадлежащих условиях в изоляторе временного содержания. Решение суда опубликовано на сайте ведомства. Изначально она требовала компенсацию в размере 100 тыс. руб.

«Там очень плохие бытовые условия, ужасно холодно, ужасные санитарные условия, не было необходимых ежедневных прогулок и встреч с родственниками», - сказала Мария Маковозова в интервью TBK.

В сентябре 2018 года девушку арестовали на десять суток за организацию несогласованного митинга против повышения пенсионного возраста. Ее задержали за три дня до митинга.

Юлия Сасевич