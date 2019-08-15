Красноярская активистка получила 500 рублей за ненадлежащее содержание в СИЗО

Центральный райсуд Красноярска присудил бывшему координатору регионального штаба оппозиционера Алексея Навального Марии Маковозовой компенсацию в размере 500 руб. за содержание в ненадлежащих условиях в изоляторе временного содержания. Изначально она требовала компенсацию в 100 тыс. руб.

«Там очень плохие бытовые условия, ужасно холодно, ужасные санитарные условия, не было необходимых ежедневных прогулок и встреч с родственниками»,— сказала Мария Маковозова в интервью TBK.

В сентябре 2018 года суд арестовал девушку на десять суток за организацию несогласованного митинга в Красноярске против повышения пенсионного возраста. Ее задержали за три дня до митинга.

Юлия Сасевич