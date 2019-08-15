Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Коробков

Сегодня, 15 августа совет депутатов Куйбышевского райсовета избрал на пост главы администрации района руководителя управления оперативного мониторинга департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Алексея Коробкова.

Вторым кандидатом, которого конкурсная комиссия 13 августа рекомендовала на эту должность, был начальник отдела режима и охраны ПАО «Кузнецов» Валерий Медведев.

Всего заявки на участие в конкурсе подали восемь человек. Среди них начальник установки АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» Юрий Байкин, начальник управления безопасности аппарата управления филиала ПАО «МРСК Волги» «Самарские распределительные сети» Дмитрий Наживов, а также еще четыре безработных – участник конкурса на пост главы Промышленного района Николай Борисов, экс-директор ООО «ААА Авторесурс» Сергей Коротков, экс-директор ООО Научно-производственное предприятие «Контэкс», бывший депутат Самарской губернской думы Александр Ерисов и бывший консультант в министерстве образования и науки Самарской области Сергей Советкин.

Глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун покинул пост 14 июня. Господин Моргун возглавил район в 2013 году и некоторое время руководил им одновременно с Самарским районом.

Ани Айвазян