«Ведомости»: трассу Адлер-Красная Поляна могут сделать платной

Совмещенная авто- и железнодорожная трасса Адлер-Красная Поляна скоро может стать платной для водителей автомобилей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники из числа федеральных чиновников. По их данным, трассу предполагается отдать в ведение «Автодора», который и занимается платными дорогами. Представители самого «Автодора», а также Минтранса РФ подтвердили, что такой вопрос действительно прорабатывается,- пишут «Ведомости».

По данным РЖД, строительство этой трассы к олимпиаде 2014 года стоило 272 млрд руб, причем 241 из них — бюджетные средства, а 32 — деньги РЖД. Трасса идет от аэропорта к горнолыжным курортам сочинского кластера.

Михаил Лукашов