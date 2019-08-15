В Кольцово несколько самолетов не смогли сесть из-за тумана

Из-за тумана в Екатеринбурге три самолета ушли на запасной аэродром в Тюмень, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово. Это рейс DP-339 из Сочи, U6-704 из Пекина и UT-113 из Нижневартовска.

Еще пять рейсов задержаны в екатеринбургском Кольцово. «Из-за тумана задерживается вылет пяти самолетов: в Ханты-Мансийск, Париж, Прагу, Санкт-Петербург и Тель-Авив»,— сообщили в пресс-службе.

По данным онлайн-табло аэропорта, вылет самолета авиакомпании «Победа» в Петербург задерживается на 2,5 часа — до 6:05 по мск вместо 3:40 по расписанию, вылет «Уральских авиалиний» в Париж запланирован на 6:10 по мск (вместо 4:45), еще один самолет авиакомпании должен вылететь в Тель-Авив в 6:30 по мск (вместо 4:50), борт Utair вылетит в Ханты-Мансийск в 10:40 по мск (вместо 5:05), а самолет «Уральских авиалиний» в Прагу в 6:10 по мск (вместо 5:15).

Утром, 15 августа, Екатеринбург окутал густой туман. По данным уральского Гидрометцентра, сегодня в регионе возможен небольшой дождь. Днем температура будет меняться от +21 до +26. Ночью — от +9 до +14. В Екатеринбурге днем — от +23 до +25. Ночью — от +12 до +14.