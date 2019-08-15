Главу фирмы по установке пластиковых окон обвинили в обрушении школы

В Новосибирской области предъявлено обвинение по делу о обрушении средней общеобразовательной школы в Купинском районе в ноябре 2018 года. Как рассказали в региональном управлении СКР, руководителю компании по установке пластиковых окон инкриминируется ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем причинение крупного ущерба).

По данным следствия, в ноябре 2018 года директор Чаинской школы заключил с фирмой-подрядчиков контракт на демонтаж старых окон школы с последующей установкой новых пластиковых. В процессе демонтажа окон и подоконников в классе-мастерской, который производился без контроля со стороны директора подрядной организации, рабочие нарушили технологию производства. В результате произошло обрушение несущей стены и плит перекрытия между первым и вторым этажом здания школы. В ходе инцидента никто не пострадал. Ущерб составил более 1,6 млн руб. В настоящее время восстановительные работы в школе подходят к завершению.

Илья Николаев