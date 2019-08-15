Администрация Перми выставила на аукционы два пассажирских маршрута, перевозки на которых осуществляются по по регулируемому тарифу. Выполнение перевозок по маршруту № 48 Чусовской водозабор — Автопарк протяженностью 33 км. оценили в 4,4 млн руб. На маршрут необходимо выпустить два низкопольных автобуса. Маршрут № 22 Микрорайон Васильевка - микрорайон Камский протяженностью 33,9 км. оценили в 3,6 млн руб. На линию требуется выпустить три низкопольных автобуса.

Аукционы состоятся 26 августа.