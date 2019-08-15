Прибыль Заволжского моторного завода выросла на 8,3% в первом полугодии

Выручка ПАО «Заволжский моторный завод» (ЗМЗ, Заволжье, входит в группу Sollers) по итогам первого полугодия 2019 года снизилась на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 360,5 млн руб. Как сообщается в отчетности компании, прибыль от продаж сократилась на 14% до 64,6 млн руб., чистая прибыль выросла на 8,3% до 78,1 млн руб.

Дебиторская задолженность с начала года сократилась на 30,8% до 1,8 млрд руб., краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась более чем в три раза до 334,2 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «ЗМЗ» было зарегистрировано в 1992 году в Заволжье. Уставный капитал составляет 150,3 млн руб. Основным видом деятельности является производство двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств. Гендиректором является Максим Соловьев, бенефициаром – Вадим Швецов. 94,98% долей принадлежат ООО «Ульяновский автозавод». В 2018 году «ЗМЗ» получил статус индустриального парка. По итогам года при выручке в 1 млрд руб. прибыль составила 174,3 млн руб.

Анастасия Еремина