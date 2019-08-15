Краевые власти закупят сувениры почти на 3 млн рублей

Краевое минзакупок объявило электронный аукцион на изготовление и поставку сувениров с элементами пермской символики для официальных мероприятий, проводимых с участием федеральных и международных гостей региона. Как указано в техническом задании, необходимо изготовить 330 сенсорных светильников «Пермский медведь», 330 панно с изображением на эмали пейзажей Пермского края, 330 интерьерных панно «Пермский медведь», выполненных в виде объемной 3D-головы медведя в деревянной подарочной упаковке с деревянным чипбордом.

Аукцион состоится 30 августа. Максимальная цена контракта определена в 2,9 млн руб.

Как сообщили в краевом минзакупок, сувенирная продукция закупается по мере необходимости для вручения членам официальных международных и федеральных делегаций и служит для продвижения Пермского края на региональном и международном уровнях. На этот раз это будут деревянные 3D-панно и настольные светильники в виде символа Прикамья — медведя, а также картины с изображением пейзажей Пермского края. Контракт с исполнителем рассчитан на три года, что позволяет стабилизировать цену и не допускать ее индексирования на срок действия контракта.