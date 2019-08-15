В Пятигорске директора строительной компании будут судить за мошенничество

Уголовное дело директора одной из компаний Пятигорска в сфере долевого строительства, подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), передали в Пятигорский городской суд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Следствие установило, что подозреваемый изготовил фиктивный протокол внеочередного собрания учредителей строительной компании, с помощью которого получил назначение на должность гендиректора. Затем злоумышленник в одностороннем порядке расторг два уже оплаченных дольщиками договора участия в строительстве многоэтажного жилого дома с офисными помещениями, предоставив в регистрирующие органы ложные сведения. После этого подозреваемый оформил имущество на третье лицо.

Причиненный дольщикам ущерб составил 11 млн руб. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Дарья Голякова