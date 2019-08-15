Движение троллейбусов на Московском шоссе в Самаре возобновлено

Движение троллейбусных маршрутов №4 и №12 по Московскому шоссе в Самаре в оба направления восстановлено. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» в микроблоге в «Твиттере».

Речь идет о движении транспорта в районе пересечения Московского шоссе и ул. Ново-Вокзальной. Схема движения в этом месте восстановлена с четверга.

Ранее в этом районе сотрудники АО «ПТС» проводили ремонтные работы. В связи с этим троллейбусы №4 и №12 пустили в объезд.

Георгий Портнов