В Челябинске осуждены десять человек, продававшие наркотики под видом парфюмерного магазина

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор десяти участникам преступного сообщества, которые торговали наркотиком с помощью интернет-магазина «Парфюмер». Девять мужчин получили реальные сроки – от 7,5 до 13 лет, одна женщина осуждена условно, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Мужчины признаны виновными в том, что с октября 2016 года по февраль 2017 года занимались на территории Челябинской области незаконным сбытом наркотических средств, в общей массе более 4 кг, с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей. Женщина признана виновной в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. Подсудимые вину признали частично, отрицая причастность к деятельности преступного сообщества. Приговор в законную силу не вступил.