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«Почта России» построит в Челябинске логистический центр

В Челябинске будет построен логистический центр «Почты России». Объект будет сдан в эксплуатацию в декабре 2020 года, сообщает пресс-служба врио губернатора Челябинской области.

Вопрос создания почтового логистического центра в Челябинске обсуждался во время встречи врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера и генерального директора «Почты России» Николая Подгузова. Определен земельный участок, где будет располагаться объект, проведены юридическая и техническая экспертизы. Площадь логистического центра составит 15 тыс. кв. м. Планируется создание 400 рабочих мест.

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