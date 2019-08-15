В Екатеринбурге продают «дом-улитку» за 73 млн рублей

В Екатеринбурге выставлен на продажу памятник конструктивизма «Детский сад Городка юстиции (Дом-улитка)». Согласно объявлению, опубликованному онлайн-сервисом по подбору недвижимости N1.ru, дом площадью более 1,623 кв.м находится на Малышева, 2е (Ленинский район).

В здании два этажа, высота потолков на цокольном этаже — 2,2 м, на первом и втором этажах — 3,2 м. Согласно описанию, площади можно использовать как гостиницу или отель. На прилегающей территории есть небольшая парковка и собственный двор.

Дом построен в 1934 году по проекту архитектора Сергея Захарова. Изначально здание проектировали под детский сад для детей работников Городка юстиции. В годы войны здесь находилась санитарная часть.