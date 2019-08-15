«Мы хотим создать свою ВТО»

Министр экономического развития России прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможном выходе США из ВТО. Максим Орешкин назвал это высказывание переговорным приемом и даже не исключил, что уход Америки лишь подтолкнет Всемирную торговую организацию к реформам. Ранее в Кремле заявили, что возможное решение главы Белого дома чревато крахом этого международного института. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что Москва готова сама возглавить процесс преобразования мировой торговли.

Наверное, есть смысл напомнить, если кто забыл: Россия вступала во Всемирную торговую организацию 18 лет. То есть почти что на протяжении всей свое новейшей истории. Из хаоса 90-х в стабильность нулевых. И еще, касаясь истории, пропуск в ВТО нам выдал 44-й президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама. Тогда, в 2011 году, наши отношения США переживали небывалый взлет. Также известно, что вступление в ВТО подавалось чуть ли не как главный успех новой российской власти. Могло создаться впечатление, что мы готовы вступить в любую организацию, лишь бы быть поближе к цивилизованному Западу. Во многом поэтому у вступления в ВТО было много критиков. Их позиция проста: мы убиваем свою неоперившуюся экономику. Они же не просто так принимают, а диктуют свои условия.

Кстати говоря, эти аргументы до сих пор не лишены основания. При этом ВТО, как и многие другие международные институты, давно безнадежно устарела и не соответствует текущему моменту. Ведь не секрет, что в мире вопросы решаются по принципу «кто сильный — тот и прав». Все эти организации лишь ширма. В первую очередь для того, чтобы создавать видимость цивилизованного разрешения споров. Сейчас Кремль заявляет, что если Америка все-таки выйдет, это будет катастрофой. Это можно интерпретировать так: Трамп поступает неконструктивно, но мы остаемся и будем верны этому международному институту, что бы ни случилось. Затем профильный министр Максим Орешкин немного поправил пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, заявив, что уход США на самом деле не будет фатальным, это может быть даже и к лучшему — подтолкнет реформу организации.

А теперь вопрос: а нам самим сейчас нужно ВТО, которое находится в перманентном кризисе? При том, что мы закрываемся от Запада, который вводит против нас санкции. Все это вкупе с нашим ответом не очень стыкуется с нормами Всемирной торговой организации. Выйдем мы из ВТО, можно будет свободно, без оглядки пестовать отечественного производителя. Может быть, последовать примеру США, случись чего — логично же. Нет. Это даже хорошо, что Америка уходит. Мы хотим создать свою ВТО, где мы будем лидерами вместе с как бы единомышленниками — странами БРИКС. И, объединившись, будем сами диктовать правила торговли, вернее, попытаемся это сделать.

Экономика ко всему этому имеет очень отдаленное отношение. Главное — показать, наконец, проклятому Западу.

Или скорее снискать хоть какую-то славу в мире. Например, включиться в борьбу за лавры спасителя ВТО. Почему нет? Употребляется даже такое классово чуждое слово как «реформа». Будет некий новый ответ Трампу — торговый.