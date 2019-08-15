Под Геленджиком сгорел автобус, следовавший в Таганрог

На Михайловском перевале в районе села Пшада (город-курорт Геленджик) полностью сгорел рейсовый автобус, следовавший по маршруту Архипо-Осиповка – Таганрог, сообщил на своей странице в сети Инстаграм глава Геленджика Алексей Богодистов. В автобусе находились 19 пассажиров и два водителя, никто не пострадал.

При подъеме автобуса в гору произошло задымление, водители организовали эвакуацию пассажиров, которые успели забрать вещи. К месту ЧП прибыли пожарные, которые погасили огонь. На трассе было организовано реверсивное движение. Городские власти Геленджика предложили разместить пассажиров в домах отдыха, но владелец автобуса организовал рейс в Таганрог.

«Все же люди хотят домой. По размещению дали отбой. Собственник сгоревшего автобуса обеспечит трансфер до Таганрога», – сообщил глава города Алексей Богодистов.

Анна Перова, Краснодар