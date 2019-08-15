Ремонт большого зала театра оперы и балета в Новосибирске обойдется в 360,4 млн рублей

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета объявил тендер на реконструкцию большого зрительного зала. Начальная стоимость контракта – 360.4 млн руб. Как следует из конкурсной документации, «генподрядчику предстоит приспособить памятник архитектуры федерального значения для современного использования». В частности, планируется устройство паркетного пола амфитеатра, 1-ого и 2-ого ярусов, ремонт вентиляционных каналов, реставрация и установка кресел ярусов большого зрительного зала и др. Выполнить работы нужно до 2 декабря 2019 года. Итоги торгов планируется подвести в начале сентября.

Памятник архитектуры «Здание Новосибирского театра оперы и балета» расположен в центре Новосибирска. Здание построено в 1945 году, перекрыто уникальным по своей конструкции монолитным железобетонным куполом диаметром 60 м. Большой зрительный зал имеет интерьер купольной ротонды-перистиля высотой до подвесного потолка в 21 м.

Оксана Павлова