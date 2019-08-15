В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту хищения теплосетей

В Челябинске по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту приобретения муниципальных теплосетей обманным путем.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, в ходе надзорных мероприятий по подготовке областного центра к отопительному периоду 2019-2020 годов были выявлены незаконные сделки, совершенные в отношении городского имущества. Установлено, что при оформлении права собственности на тепловые сети, находящиеся в реестре муниципальной собственности, юридические лица предоставили в управление Росреестра по Челябинской области фиктивные договоры инвестирования, согласно которым организации являются единоличными собственниками теплосетей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере). Расследование контролирует прокурор города.