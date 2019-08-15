Башкультнаследие предлагает взять на госохрану снесенное здание Полежаевского пансиона в Уфе

Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии опубликовало на официальном сайте проект приказа о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия здания Полежаевского пансиона на улице Маркса, 8 в Уфе. Один из первых кирпичных домов в Уфе был снесен этой весной.

Проект включения отсутствующего дома в перечень охраняемых объектов до 12 августа проходил антикоррупционную экспертизу. Получить информацию о ее итогах пока не удалось. В перечень охраняемых объектов Башкультнаследие предлагает включить здание как объект начала XIX века.

Разрушающееся здание Полежаевского пансиона было снесено в марте текущего года. На его исключении из перечня объектов госохраны настаивал Верховный суд Башкирии, который строит в непосредственной близости новый корпус. По заявлению ВС арбитражный суд Башкирии признал внесение Полежаевского пансиона в перечень охраняемых незаконным. Башкультнаследие подало жалобу на это решение в апелляцию, но позже, без объяснения причин, ее отозвало. Источники "Ъ-Уфа" сообщали, что команда на отзыв жалобы поступала из администрации главы республики. На запрос "Ъ-Уфа" в Башкультнаследии ответили, что отозвали жалобу, так как это разрешено законом.

Здание Полежаевского пансиона признается этнографами одним из первых каменных домов в Уфе. Губернское земское собрание в 70-е годы XIX века купило его на пожертвования для нужд Полежаевского приюта для бедных воспитанников гимназии. В советское время здание Полежаевского пансиона использовалось как жилой дом. В середине 2000-х годов он был расселен и приобретен предпринимателем Рамзилем Насиповым — одним из тогдашних менеджеров группы КПД.

Ирина Самойлова